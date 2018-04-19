Kordsa, zirveye sponsor oldu

Her sene 170 ülkeden 10 bine yakın uluslararası katılımcının ağırlandığı Global Girişimcilik Kongresi; Endeavor Derneği, Habitat Derneği, TİM ve TOBB eş koordinasyonunda bu sene İstanbul’da düzenlendi. Türkiye girişimcilik ekosisteminin büyümesi ve küresel oyuncularla ilişkilerin güçlendirilmesi adına çok önemli bir fırsat olarak görülen ve üç gün süren zirveye, Kordsa sponsorluk desteği verdi.