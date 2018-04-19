Her sene 170 ülkeden 10 bine yakın uluslararası katılımcının ağırlandığı Global Girişimcilik Kongresi; Endeavor Derneği, Habitat Derneği, TİM ve TOBB eş koordinasyonunda bu sene İstanbul’da düzenlendi. Türkiye girişimcilik ekosisteminin büyümesi ve küresel oyuncularla ilişkilerin güçlendirilmesi adına çok önemli bir fırsat olarak görülen ve üç gün süren zirveye, Kordsa sponsorluk desteği verdi.
Bugün 15:19 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:21 TSİ )
Kordsa, zirveye sponsor oldu
Her sene 170 ülkeden 10 bine yakın uluslararası katılımcının ağırlandığı Global Girişimcilik Kongresi; Endeavor Derneği, Habitat Derneği, TİM ve TOBB eş koordinasyonunda bu sene İstanbul’da düzenlendi.
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Bugün 15:19 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz