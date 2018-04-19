VakıfBank Finans Grubu üst düzey yöneticileri, Türkiye’nin 81 ilinden gelen en genç 81 çalışan ve VakıfBank Spor Kulübü alt yapı oyuncuları Anıtkabir’i ziyaret etti. İstanbul'da düzenlenen törende bankada 15 ve 20’nci hizmet yılını tamamlayan çalışanlar ödüllendirildi. VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “VakıfBank, pek çok ilki ve yeniliği ülkemize getirmiş, öncü ve lider bankadır. 64 yıldır Türkiye'nin yanındaki güçtür. Yerel değerlerimizle evrensel bankacılık kurallarını en iyi sentezleyen bankadır” dedi.
Bugün 15:20 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:22 TSİ )
VakıfBank 64 yaşında
VakıfBank, 64’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
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Bugün 15:20 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz