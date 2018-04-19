VakıfBank 64 yaşında

VakıfBank Finans Grubu üst düzey yöneticileri, Türkiye’nin 81 ilinden gelen en genç 81 çalışan ve VakıfBank Spor Kulübü alt yapı oyuncuları Anıtkabir’i ziyaret etti. İstanbul'da düzenlenen törende bankada 15 ve 20’nci hizmet yılını tamamlayan çalışanlar ödüllendirildi. VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “VakıfBank, pek çok ilki ve yeniliği ülkemize getirmiş, öncü ve lider bankadır. 64 yıldır Türkiye'nin yanındaki güçtür. Yerel değerlerimizle evrensel bankacılık kurallarını en iyi sentezleyen bankadır” dedi.