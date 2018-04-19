AKP’li Bıyık’a sert tepki

İYİ Parti’nin Darıca İlçe Başkanı Av. Ekrem Korkmaz da konu hakkındaki açıklamasında, Bıyık’a yönelik çok ağır ithamlarda bulundu.

“ZÜBÜK SİYASETİ”

Korkmaz, “Bu şahıs şimdi yaptığı yanlışı düzeltmeye yelteniyor. Yapılan hakaret söz konusu kişinin ahlak ve terbiye düzeyini bizlere gösteriyor. Ayrıca ülkemizdeki eğitim sorununun acilen çözüm bulunması ihtiyacını da gözler önüne seriyor. Bu ülkede zübük siyasetine yer yoktur. Bu ifadelerimiz AK Parti camiasını değil, sadece ilçe başkanlarını bağlıyor. Konu hakkında gerekli yasal takibat başlatılacaktır” dedi.