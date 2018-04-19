Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:23 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:25 TSİ )

AKP’li Bıyık’a sert tepki

AKP Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik yaptığı hakaret içeren sosyal medya paylaşımına tepkiler büyüyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İYİ Parti’nin Darıca İlçe Başkanı Av. Ekrem Korkmaz da konu hakkındaki açıklamasında, Bıyık’a yönelik çok ağır ithamlarda bulundu.

“ZÜBÜK SİYASETİ”

Korkmaz, “Bu şahıs şimdi yaptığı yanlışı düzeltmeye yelteniyor. Yapılan hakaret söz konusu kişinin ahlak ve terbiye düzeyini bizlere gösteriyor. Ayrıca ülkemizdeki eğitim sorununun acilen çözüm bulunması ihtiyacını da gözler önüne seriyor. Bu ülkede zübük siyasetine yer yoktur. Bu ifadelerimiz AK Parti camiasını değil, sadece ilçe başkanlarını bağlıyor. Konu hakkında gerekli yasal takibat başlatılacaktır” dedi.

Bugün 15:23 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığına aday olacak! mask
Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığına aday olacak!
SP Lideri: İYİ Parti engellenmek isteniyor! mask
SP Lideri: İYİ Parti engellenmek isteniyor!
İYİ Parti seçime girebilir! mask
İYİ Parti seçime girebilir!
AKP’li Bıyık’a sert tepki mask
AKP’li Bıyık’a sert tepki
CHP'den erken seçim açıklaması mask
CHP'den erken seçim açıklaması
Ceyhan'dan 24 Haziran açıklaması mask
Ceyhan'dan 24 Haziran açıklaması
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı mask
Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı
MHP'li başkan eşi tarafından vuruldu! mask
MHP'li başkan eşi tarafından vuruldu!
Vatandaş belediyenin girişini kapattı! mask
Vatandaş belediyenin girişini kapattı!
Belediye uyardı: Son gün 30 nisan! mask
Belediye uyardı: Son gün 30 nisan!
Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı! mask
Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı!
Kartepe'de intihar! Tabanca ile... mask
Kartepe'de intihar! Tabanca ile...

GALERİ

Trafikte garip anlar: Yükleri boylarını aştı! mask
Trafikte garip anlar: Yükleri boylarını aştı!
Akşener, gözyaşlarını tutamadı mask
Akşener, gözyaşlarını tutamadı
Türkiye seçime gidiyor! İşte tarih... mask
Türkiye seçime gidiyor! İşte tarih...
Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Akkurt, Yalova’nın en büyük özel hastanesini satın aldı mask
Akkurt, Yalova’nın en büyük özel hastanesini satın aldı
Biz İzmitiz grubu, mest etti mask
Biz İzmitiz grubu, mest etti
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL