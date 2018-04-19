Posco Assan, Akmeşe İlkokulu’nu yeniledi

Her ayın ikinci cumartesi günü gerçekleştirdiği gönüllülük aktiviteleri ile çevresine katkı sunan Posco Assan TST Gönüllüleri’nin nisan ayındaki adresi Akmeşe İlkokulu oldu. 50’ye yakın gönüllü yaklaşık 150 öğrencinin öğrenim gördüğü okulun sınıflarını yeniledi. Posco Assan TST Genel Müdürü (CEO) Haeik Jeong ve üst yönetiminin de yer aldığı aktivitede 3 sınıf ve idari bölümler boyandı. Aktivitede ayrıca pencereler tamir edilerek pencere kolları ve prizler yenileri ile değiştirildi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Aktivite sonrası Posco Assan TST Gönüllüleri’ne teşekkür eden CEO Haeik Jeong, katılımcı sayısının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, önümüzdeki organizasyonlarda daha da çok gönüllünün katılmasını beklediklerini dile getirdi.

“KATKILARIMIZ SÜRECEK”

CEO Jeong, “Önümüzdeki dönemde, özellikle ihtiyaç sahibi okullara katkılarımız devam edecek. Bizim gönüllülük çalışmalarımızın diğer sosyal sorumluluk projelerinden en önemli ayırt edici özelliği, gönüllü çalışanlarımızın kendi emeklerini aktivitelere yansıtmasıdır. Biz Posco Assan TST olarak gönüllülerimiz için gerekli ortamı hazırlıyoruz. Çalışanlarımızın aktivitelerdeki heyecanını ve motivasyonunu görmek bizleri son derece mutlu ediyor” dedi.

“HİJYEN SAĞLANDI”

Haeik Jeong’un ardından konuşan CAO Ufuk Özdemir de katılımcılara teşekkür ederek, “Bugün yalnızca sınıfları boyamadık, 150 öğrencimizin daha hijyenik bir ortamda eğitim almasına katkıda bulunduk. Badana ve boyası yapılan yerlerin göz alıcı görüntüsünden belki de daha önemlisi, sınıfların bakterilerden arındırılmış ve hijyenik bir ortama kavuşmuş olmasıdır” şeklinde konuştu.