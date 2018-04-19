Dt. Levent Taşkent’e sürpriz doğum günü

Gölcük’te faaliyet gösteren Özel Turkuaz Dişevi çalışanları, kurucu hekimlerden Dt. Levent Taşkent’e 40’ıncı yaş günü sürprizi yaptı. Doğum günü kutlamasına kurucu hekimlerden Dt. Selma Akçay, Dt. İbrahim Akgündüz, Dt. Serkan Mert, Dişeti Hastalıkları (Periodontist) Uzmanı Dt. Gülşah Tatar, Çocuk Diş Hekimi (Pedodontist) Uzmanı Dt. Uğur Tokay, Dt. Fatı Balık Dağkıran ve Turkuaz Dişevi çalışanları katıldı.

PASTA KESTİLER

Yapılan sürprizden memnuniyet duyduğunu belirten Dt. Taşkent, “Sürprizi düşünüp hazırlayan ve burada benimle mutluluğumu paylaşan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu çatı altında hep birlikte nice mutlu ve sağlıklı yıllar geçirmeyi temenni ediyorum” dedi. Yaş günü pastasını kesen Dt. Taşkent, katılanlara pasta ikram etti.