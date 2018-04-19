Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:27 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 15:29 TSİ )

Dt. Levent Taşkent’e sürpriz doğum günü

Özel Turkuaz Dişevi kurucu hekimlerinden Dt. Levent Taşkent’e, çalışanlar sürpriz doğum günü hazırladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük’te faaliyet gösteren Özel Turkuaz Dişevi çalışanları, kurucu hekimlerden Dt. Levent Taşkent’e 40’ıncı yaş günü sürprizi yaptı. Doğum günü kutlamasına kurucu hekimlerden Dt. Selma Akçay, Dt. İbrahim Akgündüz, Dt. Serkan Mert, Dişeti Hastalıkları (Periodontist) Uzmanı Dt. Gülşah Tatar, Çocuk Diş Hekimi (Pedodontist) Uzmanı Dt. Uğur Tokay, Dt. Fatı Balık Dağkıran ve Turkuaz Dişevi çalışanları katıldı.

PASTA KESTİLER

Yapılan sürprizden memnuniyet duyduğunu belirten Dt. Taşkent, “Sürprizi düşünüp hazırlayan ve burada benimle mutluluğumu paylaşan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu çatı altında hep birlikte nice mutlu ve sağlıklı yıllar geçirmeyi temenni ediyorum” dedi. Yaş günü pastasını kesen Dt. Taşkent, katılanlara pasta ikram etti.

Bugün 15:27 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Begeç ve Alemdar ailesi dünür oldu mask
Begeç ve Alemdar ailesi dünür oldu
Kendi ettiği evlilik teklifine en çok kendini şaşırttı! mask
Kendi ettiği evlilik teklifine en çok kendini şaşırttı!
Yunus Pehlivan, kızını evlendiriyor mask
Yunus Pehlivan, kızını evlendiriyor
23 Nisan Outlet Center'da kutlanacak mask
23 Nisan Outlet Center'da kutlanacak
‘Aile apartmanları’ için günlük kiralama yasağı mask
‘Aile apartmanları’ için günlük kiralama yasağı
Çöp fabrikasına ‘HAYIR’ pikniği bugün mask
Çöp fabrikasına ‘HAYIR’ pikniği bugün
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı mask
Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı
MHP'li başkan eşi tarafından vuruldu! mask
MHP'li başkan eşi tarafından vuruldu!
Vatandaş belediyenin girişini kapattı! mask
Vatandaş belediyenin girişini kapattı!
Belediye uyardı: Son gün 30 nisan! mask
Belediye uyardı: Son gün 30 nisan!
Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı! mask
Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı!
Kartepe'de intihar! Tabanca ile... mask
Kartepe'de intihar! Tabanca ile...

GALERİ

Trafikte garip anlar: Yükleri boylarını aştı! mask
Trafikte garip anlar: Yükleri boylarını aştı!
Akşener, gözyaşlarını tutamadı mask
Akşener, gözyaşlarını tutamadı
Türkiye seçime gidiyor! İşte tarih... mask
Türkiye seçime gidiyor! İşte tarih...
Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Akkurt, Yalova’nın en büyük özel hastanesini satın aldı mask
Akkurt, Yalova’nın en büyük özel hastanesini satın aldı
Biz İzmitiz grubu, mest etti mask
Biz İzmitiz grubu, mest etti
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL