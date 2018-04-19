Keloğlan, Özdilek’te minik hayranlarıyla buluştu

Çocukların severek izlediği Keloğlan çizgi film kahramanları, Özdilek Alışveriş Merkezi’nde minik hayranları ile buluştu. Müzikal, çocukları hem eğlendirdi, hem de onlara yardımlaşma ve dostluğun önemini anlattı. Uzay ve gezegenler ile ilgili faydalı bilgiler öğreten etkinlikte sahneye çıkan Keloğlan, Uzun, Huysuz, Bilgecan Dede ve Balkız karakterleri çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. ‘Keloğlan Müzikali Uzun Huysuz Uzay’da’ etkinliği 21-22-23 Nisan tarihlerinde 14.00-16.00-18.00 seanslarında çocuklar ile buluşmaya devam edecek.

DÜNYA ÇOCUKLARI ÖZDİLEK’TE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yabancı ülkelerden gelen çocukları ilimizde ağırlayacak. Gürcistan, Filistin, Libya, Türkmenistan, Malezya, Estonya’dan gelecek çocuklar, Özdilek AVM’de halk oyunları gösterilerini sergileyecekler.