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SP’li Durtaş’a miting gibi düğün

SP İl Gençlik Kolları Başkanı Latif Gökhan Durtaş dünya evine girdi. Miting havasında geçen düğünde Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Belek, Başkan Durtaş’a üretim çeki hediye etti.

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SP İl Gençlik Kolları Başkanı Latif Gökhan Durtaş hafta sonu Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde düzenlenen düğün merasimiyle dünya evine girdi. Adeta miting havasında geçen düğüne SP İl Başkanı Nurettin Çelik, SP İl Başkan Yardımcıları Mesut Doğan, Sinan Ejderoğlu, Gençlik Kolları Genel Başkanı Salih Akyüz, SP Genel İdare Kurulu Üyesi Recep Sarıdoğan, il yönetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

ÜRETİM ÇEKİ HEDİYE ETTİ

Düğüne katılan Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Belek, Durtaş’a düğün hediyesi olarak ‘üretim çeki’ hediye etti. Hediye ile ilgili konuşan Başkan Belek, “Yönetim olarak başkanımıza en güzel hediyenin bizlere verdiği üretim çekinin dönüşü olacağını düşünerek böyle bir hediye takdim ettik. Kurmuş olduğu ailesi ile iki cihan Saadet’i diliyor ve tüm bekar kardeşlerimize evliliği tavsiye ediyoruz” dedi.

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