Vizyonda 8 yeni film

Cici Babam

Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?...

Meltem Bozoflu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Cici Babam"ın oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Derya Karadaş, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğlu gibi isimler yer alıyor.

Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık

2017'de vizyona giren Maşa ile Koca Ayı'nın devam halkasıdır. Küçük bir kız olan Maşa ile sirkten emekli ayı Mişka'nın maceralarının anlatıldığı filmde bu sefer birbirinden eğlenceli sürprizler izleyenleri bekliyor. Enes Batur, Nisan Aktaş, Çitos Efe, Başak Karahan, Çağla Demirel, Duru Önver, Prenses Elif, Şahangiller gibi başarılı Youtuber’lar filmin içinde Maşa ve Koca Ayı ile rol alarak izleyenlere farklı bir deneyim yaşatıyor.

Vallahi Hortladı

Nam-Sis adında, milattan önce 2600'lü yıllarda yaşayan ve bin yılda bir hortlayan bir kraldır. NamSis ve karısının sonsuza kadar dünyada yaşamasının tek yolu vardır; o da 14 tane özgür ruha sahip olması gerekir. Kral, karısı ve kendisini kurtarmak için 14 kişinin peşine düşmeye karar verir. NamSis'in peşine düştüğü 14 kişi, kendilerini kralın azabından kurtarması için yıllardır her şeye tövbe etmiş, insanlara şifa dağıtan Nuri hocadan yardım ister ve NamSis'i mezarına geri göndermeye çalışır. Nuri hoca bu 14 kişinin hayatını kurtarabilecek midir?

İlişki Durumu: Açık İlişki

Anna ve Will, birbirlerinin ilk aşkıdır. Hayatlarındaki tüm ilkleri birlikte yaşayan evliliğin eşiğindedir. Will, Anna’nın 30. yaş gününde ona evlenme teklifi etmeye hazırlanır. Bu sırada arkadaşları ile yemeğe çıktıkları bir gün içlerinden biri sarhoş olur ve evlenmeden önce onların başka insanlarla birlikte olmaları gerektiğini söyler. Çift arkadaşlarının bu dediğini başta şaka olarak algılasa da Anna, bir süre sonra ciddi olarak düşünmeye başlar. İlişkilerinin sağlamlığını test etmek için ikisinin de bir süre başka insanlarla görüşmesi gerektiğini düşünen Anna, Will’i de ikna ederek başka insanlarla görüşmeye başlar.

Sandık

Bursa'nın Turan Köyü’nde bir sabah ilginç durumlar yaşanmaya başlar. Her şey o sabah köyün üstünden geçen ve kimin yönettiği belirlenemeyen helikopterlerin, aşağıya bıraktığı sandıklarla başlamıştır. Bu esrarengiz sandıkların içerisinden garip sülükler çıkmakta ve genetiğiyle oynanmış bu sülükler köy halkını feci bir felakete sürüklemektedir. Bölgedeki halkın bir kısmı sülüklerden tuhaf bir hastalık kapar ve diğer sağlıklı olan kesim hastalıktan korunmak için mücadele etmeye başlar. Bu esnada köye gelmek durumunda kalan altı kişilik bir arkadaş grubu ise henüz hiçbir şeyi anlayamadan kendilerini büyük bir kaosun tam ortasında bulur.

H. Mücahit Pehlivan’ın yönetmenliğini üstlendiği korku ve gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda Celal Bıyıklı, Adnan Tunalı, Çağlar Ozan Aksu ve Sinem Yılmaz gibi isimler bulunuyor.

Zamanda Kıvrılma

Meg Murray, dahi kardeşi Charles ve arkadaşları Calvin her çocuk gibi oyunlar oynayan bir üçlüdür. Ancak günün birinde bir şey olur ve Meg'le Charles'ın bilim adamı olan babaları ortadan kaybolur. Bilim adamının kaybolmasının ardından onu bulmak da minik üçlüye düşer. Babalarını aramak için yolculuğa çıkan Meg Murray, Charles ve Calvin maceraya atılırlar. Bu macerada küçük çocuklar uzaydan paralel evrenlere kadar pek çok yeri ziyaret edecektir...

Başrollerinde ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk show program Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Chris Pine ve Gugu Mbatha-Raw gibi başarılı isimleri bulunduran uyarlamanın kadrosunda Zach Galifianakis, André Holland, Levi Miller ve Deric McCabe de bulunuyor. Küçük Meg Murry'yi ise Storm Reid canlandırıyor. Jennifer Lee'nin senaryosunu üstlendiği projede yönetmen koltuğuna Ava DuVernay oturuyor.

Wincester (Gizemli Ev)

Winchester Tüfekleri servetinin varisi Sarah Winchester, San Francisco'nun 50 mil dışında, izole bir arazi üzerinde malikanesinin yapımına başlar ve onyıllardır, haftanın 7 günü, günün 24 saati boyunca tadilatlar durmaksızın devam eder. Nihayetinde Winchester Malikanesi devasa bir hale gelir. Dışarıdan bakıldığında çıkmaz koridorlar, karmaşık odalar, labirentler ve boş duvarlara açılan kapılarla tamamen bir kadının deliliği olarak algılanmaktadır. Ama Sarah bu devasa kaosu kendisi için kurmamıştır. Yeğenini ve başarılı doktor Eric Price'ı evine davet eden Sarah'nın bir planı vardır. İnşa ettirdiği bu karmakarışık yapı aslında evin içinde barınan yüzlerce intikamcı hayaletin kafasını karıştırmak için dizayn edilmiştir. Üstelik bu çıkışı neredeyse imkansız hapishanede bulunan hayaletlerden en tehlikelisin Winchester ailesi ile görülecek bir hesabı vardır... Peter ve Michael Spierig'in yönetmen koltuğunda oturduğu, aynı zamanda Tom Vaughan ile birlikte senaryosunu kaleme aldıkları korku filminin oyuncu kadrosunda Helen Mirren, Sarah Snook ve Jason Clarke yer alıyor.

Köpek Adası

Günün birinde Megasaki City'deki bütün köpeklerin şehirden uzaklaştırılmasına karar verilir. Bütün köpekler, evcil ya da değil devasa çöp döküm alanına sürülür. Bu köpeklerin içinde 12 yaşındaki Atari Kobayashi'nin koruma köpeği Spots da vardır. Minyatür uçağına atlayan Atari, tek başına nehrin karşı tarafına geçer ve köpeğini aramaya koyulur. Orada, yeni arkadaş olmuş melez köpek sürüsünün de yardımıyla epik bir yolculuğa çıkar. Atari'nin köpeğini arayış yolculuğu, bölgenin kaderini ve geleceğini değiştirecektir...