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Bugün 15:41 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:31 TSİ )

CHP'den ittifak açıklaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İttifak yapacak mısınız?" sorusu üzerine, "Diğer parti liderleriyle görüşüp o çerçevede bir karar alacağız" cevabını verdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. "Erken seçim kararı alındı. Cumhurbaşkanlığı'na aday olacak mısınız?" şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu, "Haziranda seçimleri gerçekleştireceğiz. Haziran güzel bir ay. Haziran aydınlık bir ay. Karanlığın az; ama aydınlığın en fazla olduğu ay.

Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur. Haziran ayı aynı zamanda kirazların bol olduğu bir aydır. Hepinize iyi haziranlar diliyorum. Haziranın bir başka özelliği haziran iyilerin galip geldiği; ama kötülerin yenildiği bir aydır. Biz haziranı böyle görüyoruz. Hepimiz haziran için mücadele edeceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi, huzuru, kardeşliği ve barışı getirmek için. Bu ülkenin gerilimden büyük acılar çektiğini hepimiz biliyoruz. Herkes evinde televizyon izlemekten bile neredeyse korkuyor. Ama haziranda söz veriyorum bu ülkeye huzur, barış gelecek; ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak. Ve hepimiz huzur içinde evimizde oturacağız. Demokrasiyi getireceğiz; cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Beni adaylığıma gelince bizim partimizin bir özelliği vardır. Cumhurbaşkanlığı adaylarını ben değil, parti meclisimiz, yetkili organlarımız belirlerler. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde parti meclisimizi toplayacağız adayımızı da böylece belirlemiş olacağız" dedi.

"KİM TEK ADAM REJİMİNE KARŞIYSA..."

"İttifak yapacak mısınız?" sorusunu ise Kemal Kılıçdaroğlu, "Diğer parti liderleriyle görüşeceğiz ve o çerçevede bir karar alacağız. Şunu açık ve net söyleyeyim; kim demokrasiden yanaysa, kim tek adam rejimine karşıysa, kim Türkiye'de demokrasi, huzur olsun, insanlar düşüncelerini özgürce ifade etsinler diyorlarsa herkesi haziran ayında bekliyoruz. Güzel bir Cumhuriyet için" diye yanıtladı.

Bugün 15:41 TSİ - Siyaset

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