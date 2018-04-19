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DSP İl Başkanı Dedeoğlu: Erken seçim sağlıklı bir seçim olmayacak

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimle ilgili “Yangın mal kaçırırmış gibi bir ortam oluşturuldu. Erken seçimin sağlıklı bir seçim olmayacağını düşünüyorum” dedi.

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DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimle ilgili, “İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Bizim seçimle ilgili Cumhurbaşkanı adayımız genel başkanımız Önder Aksakal’dır. 100 bin imzayı toplamaya başladık. Kısa süre içerisinde de Türkiye genelinde 600 milletvekili adayımız belli olacaktır. Erken seçim konusuna değinirsek, sanki yangından mal kaçırırmış gibi bir ortam oluşturuldu. Sağlıklı bir seçim olacağını düşünmüyorum. YSK’nın biz hazırız açıklaması da erken seçim kararının daha önceden alındığını fakat açıklanmadığını ortaya koyuyor. Bu kadar kısa sürede gerçekleşecek bir seçim sağlıklı olmayacaktır. OHAL’le girilen seçimler çok sağlıklı olmaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da geçmişte yaptığı konuşmalara baktığımızda erken seçimleri geri kalmış ülkeler yapar diye sözleri hafızalarımızda duruyor. Fakat şuan kendisi erken seçim kararı aldıklarını açıkladı. Demek ki Türkiye kendilerinin anlattıkları gibi iyi bir noktada değil” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK MI ?

Milletvekili adayı olup olmayacağı ile ilgili soruya cevap veren Dedeoğlu, “Ben daha önceden de açıklamıştım. Benim milletvekilliği veya belediye başkanlığı gibi beklentim, hedefim yok. Benim hedefim ülkemizin çıkarları içindir. Zaten bizim milletvekilliği için düşündüğümüz adaylar genç arkadaşlarımız olacaktır. Gençlerin önünü açmak istiyoruz” dedi.

Bugün 15:57 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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