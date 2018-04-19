Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:00 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 16:04 TSİ )

Derince Pakmaya’da fen laboratuarı açıldı

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, Derince Pakmaya Huriye Pak Ortaokulu Robotik Kodlama Sistem Atölyesi Fen Laboratuvarı’nın açılışını gerçekleştirdi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derince Pakmaya Huriye Pak Ortaokulu Robotik Kodlama Sistem Atölyesi Fen Laboratuvarı’nın açılışını gerçekleştirdi. Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Okul Aile Birliği Başkanı Ayşe Güç ile üyeler Hacer Yeşilkaya ve Gülbahar Yıldırım’ın yanı sıra Okul Müdürü Mustafa Özdemir’le birlikte öğrenciler ve veliler de açılışta hazır bulundu.

“DENEYEREK ÖĞRENİYORUM”

Büyükşehir Belediyesi’nin “Deneyerek Öğreniyorum” projesinden Derince Pakmaya Huriye Pak Ortaokulu da yaralanırken, açılışında bir konuşma yapan Karaosmanoğlu, “Pek çok iş yapıyoruz. İnsanımızın huzur ve mutluluğu için çok çalışıyoruz. Ancak en önemli gündemimiz, eğitimdir. Eğitimi, hizmetlerimizin en başına yazıyoruz” dedi.

Bugün 16:00 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kocaeli Anadolu Lisesi'nden MEB'e tepki! mask
Kocaeli Anadolu Lisesi'nden MEB'e tepki!
Yeni Turan Anaokulu’ndan anlamlı proje mask
Yeni Turan Anaokulu’ndan anlamlı proje
Kocaeli'de bu okullar sınavla öğrenci alacak! mask
Kocaeli'de bu okullar sınavla öğrenci alacak!
Nitelikli okul listesine İSYAN büyüyor! mask
Nitelikli okul listesine İSYAN büyüyor!
Kocaeli Üniversitesi'ne bedelsiz uçak devredildi mask
Kocaeli Üniversitesi'ne bedelsiz uçak devredildi
Turan: Bakan Yılmaz’ın açıklaması fiilen anlamını yitirecek mask
Turan: Bakan Yılmaz’ın açıklaması fiilen anlamını yitirecek
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı mask
Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı
MHP'li başkan eşi tarafından vuruldu! mask
MHP'li başkan eşi tarafından vuruldu!
Vatandaş belediyenin girişini kapattı! mask
Vatandaş belediyenin girişini kapattı!
Belediye uyardı: Son gün 30 nisan! mask
Belediye uyardı: Son gün 30 nisan!
Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı! mask
Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı!
Kartepe'de intihar! Tabanca ile... mask
Kartepe'de intihar! Tabanca ile...

GALERİ

Trafikte garip anlar: Yükleri boylarını aştı! mask
Trafikte garip anlar: Yükleri boylarını aştı!
Akşener, gözyaşlarını tutamadı mask
Akşener, gözyaşlarını tutamadı
Türkiye seçime gidiyor! İşte tarih... mask
Türkiye seçime gidiyor! İşte tarih...
Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Akkurt, Yalova’nın en büyük özel hastanesini satın aldı mask
Akkurt, Yalova’nın en büyük özel hastanesini satın aldı
Biz İzmitiz grubu, mest etti mask
Biz İzmitiz grubu, mest etti
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL