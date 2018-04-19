Derince Pakmaya’da fen laboratuarı açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derince Pakmaya Huriye Pak Ortaokulu Robotik Kodlama Sistem Atölyesi Fen Laboratuvarı’nın açılışını gerçekleştirdi. Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Okul Aile Birliği Başkanı Ayşe Güç ile üyeler Hacer Yeşilkaya ve Gülbahar Yıldırım’ın yanı sıra Okul Müdürü Mustafa Özdemir’le birlikte öğrenciler ve veliler de açılışta hazır bulundu.

“DENEYEREK ÖĞRENİYORUM”

Büyükşehir Belediyesi’nin “Deneyerek Öğreniyorum” projesinden Derince Pakmaya Huriye Pak Ortaokulu da yaralanırken, açılışında bir konuşma yapan Karaosmanoğlu, “Pek çok iş yapıyoruz. İnsanımızın huzur ve mutluluğu için çok çalışıyoruz. Ancak en önemli gündemimiz, eğitimdir. Eğitimi, hizmetlerimizin en başına yazıyoruz” dedi.