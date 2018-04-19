Koltuktan 16 ay önce kalkacaklar!

3 Kasım 2019’da yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018’de yapılması kararlaştırıldı. Böylece milletvekilleri 16 ay önce koltuklarından kalkacak
TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ ERKEN SEÇİM
Türkiye, erken seçime kitlendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Salı günkü grup toplantısında genel seçimlerin 26 Ağustos 2018 tarihinde yapılmasını önerince siyaset Türkiye’nin gündemi siyaset oldu. Çarşamba günü Bahçeli ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı.
MİLLETVEKİLİ SAYIMIZ 13 OLACAK
Seçimler erkene alınmasaydı, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacaktı. Seçimler 16 ay önceye alındı. Bu durumda milletvekilleri 16 ay daha milletvekilliği yapacak. Kocaeli’de AKP’nin 7, CHP’nin 3, MHP’nin de 1 milletvekilliği bulunuyor. 24 Haziran’da yapılacak erken seçimde Kocaeli’nin milletvekili sayısı 11’den 13’e yükseldi. Bakalım 11 Kocaeli milletvekilinden kaçı 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilecek.
Fikri IŞIK (AKP)
2007-2018 (4 dönem)
Radiye S.KATIRCIOĞLU (AKP)
2015-2018 (2 dönem)
Zeki AYGÜN (AKP)
2011-2018 (3 dönem)
İlyas ŞEKER (AKP)
2011- 2018 (3 dönem)
Mehmet Akif YILMAZ (AKP)
2015-2018 (2 dönem)
Sami ÇAKIR (AKP)
2015-2018 (1 dönem)
Cemil YAMAN (AKP)
2015-2018 (1 dönem)
Fatma K.HÜRRİYET (CHP)
2015-2018 (2 dönem)
Haydar AKAR (CHP)
2011- 2018 (3 dönem)
Tahsin TARHAN (CHP)
2015-2018 (2 dönem)
Saffet SANCAKLI (MHP)
2015-2018 ( 2 dönem)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz