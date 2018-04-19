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Bugün 16:29 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:30 TSİ )

Küçükkaya: Reşit olduğumdan beri vekillik istiyorum

Milletvekilliği adaylığı ile ilgili konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “Milletvekilliği adaylığı reşit olduğum günden beri dillendirdiğim, istediğim bir durum. Memleketin şu durumunda aday olacak mıyım olmayacak mıyım sorusundan önce çok daha önemli konular var” dedi.

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CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, ilçe binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimini değerlendirdi. Küçükkaya, “23 Nisan’da hayatında hiç tiyatroya gitmemiş çocuklarla birlikte profesyonel bir tiyatro yapmıştık. 22 Nisan’da saat 13.00-17.00 arası İzmit’in çocukları ile Lunapark ’ta eğleneceğiz. Yönetici arkadaşlarla bunun planlamasını yapıyoruz. 22 Nisan’da tüm çocukları eğlenmeye davet ediyoruz. Hizmetin en iyisi çocuklara yapılan hizmettir” dedi.

ERKEN SEÇİM ÇOK İYİ OLDU

Açıklamada Ankara gezisi hakkında bilgiler veren Küçükkaya, “Gezide genel merkez ile seçim için stratejileri konuştuk. Recep beyin açıkladığı olay anayasaya aykırı ama meclisten geçer. 16 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar demek ki iyi yönetemiyor ki tekrar seçim ipine sarılıyor. Türk milleti son zamanda anketlerde buna izin vermeyecek. Ülke için erken seçim çok iyi oldu. AKP’nin verdiği zarar dönülemez noktadaydı. Yeni gelecek devlet başkanına şimdiden kolaylıklar versin. Biz bütün seçim süreçlerine hazır bir partiyiz. Madem erken seçim yaptılar takvimi biraz da yaz sonuna alıp yerel seçimini de yakına alsalardı. Maalesef Ankara’daki siyasetçiler koltuklarını memleketten daha çok düşünüyorlar” şeklinde konuştu.

VEKİLLİĞİ ESKİDEN BERİ İSTİYORUM

Milletvekilliği adaylığı ile ilgili konuşan Küçükkaya, “Siyasette bakış açımız memleket için yapılmasıdır. Milletvekilliği adaylığım reşit olduğum günden beri dillendirdiğim bir durum. Memleketin şu durumunda aday olacağım mı olmayacak mıyım sorusundan önce çok daha önemli konular var. Sandıklarda görevli arkadaşlarımızı hangi hızla eğitim vereceğiz, seçim stratejisini nasıl yürütürüz oldu. Ben hep siyasette hizmet noktasındayım. Yönetim kurulu arkadaşlarımız ile daha görüşmedik. Seçim takvimi açıklanmadan bunu söylemek anlamsız. Herşeyi hızlı yaşayacağımızdan dolayı önümüzdeki günlerde bunları bakarız” dedi.

ÖN SEÇİM İSTİYORUM

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın önseçim için zamanın dar olduğu sözlerinin hatırlatılması üzerine Küçükkaya, “Ben önseçim istiyorum. Önce örgütümün gönlüne girmem gerektiğini biliyorum. Takvim dar diye önseçim olmaz düşüncesini kimse akla getirmesin. Vakit genişken de AKP-MHP yapmıyordu zaten bu CHP’yi bağlıyor. Eğer istenirse 1 haftada önseçim yapılabilir. Önseçim birlik ve beraberlik açısından ciddi bir artı sağlar” açıklamalarında bulundu.

Bugün 16:29 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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