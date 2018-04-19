Milletvekilleri ne kadar zarar etti?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacaktı. Ama MHP ve AKP anlaşarak seçimin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdi. Yani seçimler 16 ay öne alındı. Şu anda bir milletvekillinin maaşı 18 bin 893 lira… 18 bin 893 TL ile 16 ayı çarptığımızda 302 bin 288 lira çıkıyor. Yani seçimler öne alındığı için her milletvekili 302 bin 288 lira zarar etmiş olacak.