CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, Özgen Sarıkaya (eğitim sekreteri), Ayşegül Atar (örgütlenme sorumlusu), Sırma Kaya (Kadın Kolları Başkanı), Aysun Kılıçdaroğlu (yönetici), Nagihan Giray (Bilişim sorumlusu), Savaş Çetin (yönetici) ve Hüseyin Akbal, İzmit Sanayi Sitesi’ne taşınan gazetemizi ziyaret, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Değer, gazetemiz genel müdürü Erkan Ünal ve sorumlu yazı işleri müdürümüz Mesut Akbulut’a yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Bugün 16:39 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:41 TSİ )
CHP Derince’den gazetemize ziyaret
CHP Derince İlçe Örgütü, İzmit Sanayi Sitesi’ne taşınan gazetemizi ziyaret, hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:39 TSİ - Siyaset
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz