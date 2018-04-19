CHP Derince’den gazetemize ziyaret

CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, Özgen Sarıkaya (eğitim sekreteri), Ayşegül Atar (örgütlenme sorumlusu), Sırma Kaya (Kadın Kolları Başkanı), Aysun Kılıçdaroğlu (yönetici), Nagihan Giray (Bilişim sorumlusu), Savaş Çetin (yönetici) ve Hüseyin Akbal, İzmit Sanayi Sitesi’ne taşınan gazetemizi ziyaret, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Değer, gazetemiz genel müdürü Erkan Ünal ve sorumlu yazı işleri müdürümüz Mesut Akbulut’a yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.