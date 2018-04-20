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Bu iki otobüs hattından şikayet var!

Kocaeli’de ulaşım deyince en çok 2 şeyden dert yanılır. Bir şoförlerin kaba davranışları ikincisi ise geçiş saatleri…

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Kocaeli’de ulaşım deyince en çok 2 şeyden dert yanılır. Bir şoförlerin kaba davranışları ikincisi ise geçiş saatleri…

2 HATTAN ŞİKAYET VAR!

Bu anlamda, SGK-Çağdaşkent-Çiçekçiler-Yeni Mahalle-Fatih Devlet Hastanesi ve Mustafa Paşa güzergahında hizmet veren 557 numaralı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsü ile SGK, Çağdaşkent, Yeni Mahalle, Gebze Otogar güzergahında hizmet veren 556 numaralı otobüslerin geçiş saatlerinden şikayet geldi.

SAATTE 4 KEZ GEÇMESİ GEREKİKEN SADECE 1 DEFA GEÇİYOR

Çayırova’da ikamet eden, sağlık durumlarından ötürü kısa mesafedeki iş yerine gidebilmek için otobüs kullanmak zorunda olan Ceyda Oğuz isimli bir vatandaşımız, saatte 4 kez geçmesi gereken iki otobüs hattının 45 dakikada bir geçtiğini bunun her gün yaşanmasından ötürü iş hayatında yaşadığı olumsuzluklardan dert yandı.

“SON DURAĞA YAKIN DİYE UĞRAMIYORLAR”

Oğuz’un iddiasına göre, otobüse bindiği durak, son durağa yakın olduğu için yolcularını indiren otobüslerin bu durağa uğramadan son durağa geçtiğini söyledi. Büyükşehir Çağrı Merkezi’ni birçok kez aradığını fakat bir soruna bir çözüm getirilmediğini söyledi. Oğuz, “Soğuk kış günlerinde 1 saat otobüs beklediğimi bilirim. Eminim tek mağdur olan ben değilimdir” dedi.

Bugün 09:19 TSİ - Gündem

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