Afrin'de şehidimiz var!

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TSK ve ÖSO tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Dermeşkanlı köyünde teröristlerin bölgeye döşedikleri bir mayının patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu (31) şehit düştü. Şehit Çobanoğlu'nun şehadet haberi merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'ndeki baba ocağında aileye bildirildi. Babaevine Türk bayrağı asılırken, şehidin naaşının bugün Mihraplı Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenazesi namazının ardından Hamitler Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.