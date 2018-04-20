100 bin imza nereye verilecek?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için uyum yasaları ile ilgili çalışmaları yürüten komisyon üyeleri ile bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezinde yapılan ve yaklaşık 4 saat 15 dakika süren toplantı sonrasında bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, toplantıda ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi.

SEÇİM KURULUNA BAŞVURARAK...

Siyasi partiler ve seçim mevzuatına ilişkin de bunum yapıldığını belirten Yazıcı, “Anayasa değişikliğinde cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için 100 bin seçmenin teklifinin de yöntemlerden birisi olması için, bunun nasıl gerçekleşeceğine ilişkin bir düzenleme” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin seçmenin imzası ile cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerin YSK tarafından açıklanacağını belirten Yazıcı, seçmenlerin destekledikleri aday için seçim kuruluna başvurarak beyanda bulunacağını söyledi.

BİR SEÇMEN BİR ADAY İÇİN İMZA VEREBİLİR

Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan kişinin milletvekili adayı olamayacağını, milletvekili adayı olacak kişinin de cumhurbaşkanlığı adaylığının söz konusu olmayacağını söyleyen Yazıcı, “Bu seçimde aday olacak kişinin seçimlerde ikisine de aynı anda aday olması söz konusu değil” ifadelerini kullandı. Hazırlanan paketin önümüzdeki hafta Mecliste görüşülüp yasalaşmasını planladıklarını kaydeden Yazıcı, 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacak kişiye, bir seçmenin sadece bir aday için imza verebileceğini kaydetti.