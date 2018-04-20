Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:39 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 09:45 TSİ )

100 bin imza nereye verilecek?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, uyum yasalarının bir kısmını içeren mini paketin önümüzdeki hafta Meclise sunulacağını söyledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için uyum yasaları ile ilgili çalışmaları yürüten komisyon üyeleri ile bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezinde yapılan ve yaklaşık 4 saat 15 dakika süren toplantı sonrasında bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, toplantıda ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi.

SEÇİM KURULUNA BAŞVURARAK...

Siyasi partiler ve seçim mevzuatına ilişkin de bunum yapıldığını belirten Yazıcı, “Anayasa değişikliğinde cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için 100 bin seçmenin teklifinin de yöntemlerden birisi olması için, bunun nasıl gerçekleşeceğine ilişkin bir düzenleme” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin seçmenin imzası ile cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerin YSK tarafından açıklanacağını belirten Yazıcı, seçmenlerin destekledikleri aday için seçim kuruluna başvurarak beyanda bulunacağını söyledi.

BİR SEÇMEN BİR ADAY İÇİN İMZA VEREBİLİR

Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan kişinin milletvekili adayı olamayacağını, milletvekili adayı olacak kişinin de cumhurbaşkanlığı adaylığının söz konusu olmayacağını söyleyen Yazıcı, “Bu seçimde aday olacak kişinin seçimlerde ikisine de aynı anda aday olması söz konusu değil” ifadelerini kullandı. Hazırlanan paketin önümüzdeki hafta Mecliste görüşülüp yasalaşmasını planladıklarını kaydeden Yazıcı, 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacak kişiye, bir seçmenin sadece bir aday için imza verebileceğini kaydetti.  

Bugün 09:39 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Başbakan açıkladı: İYİ Parti seçime... mask
Başbakan açıkladı: İYİ Parti seçime...
Küçükkaya: Reşit olduğumdan beri vekillik istiyorum mask
Küçükkaya: Reşit olduğumdan beri vekillik istiyorum
Ceyhan, vekillik için açık kapı bıraktı mask
Ceyhan, vekillik için açık kapı bıraktı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığına aday olacak! mask
Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığına aday olacak!
SP Lideri: İYİ Parti engellenmek isteniyor! mask
SP Lideri: İYİ Parti engellenmek isteniyor!
YÖK sınavların ertelendiğini açıkladı mask
YÖK sınavların ertelendiğini açıkladı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı mask
Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı
MHP'li başkan eşi tarafından vuruldu! mask
MHP'li başkan eşi tarafından vuruldu!
Belediye uyardı: Son gün 30 nisan! mask
Belediye uyardı: Son gün 30 nisan!
Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı! mask
Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı!
Dini nikahlı eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı! mask
Dini nikahlı eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı!
Kartepe'de intihar! Tabanca ile... mask
Kartepe'de intihar! Tabanca ile...

GALERİ

Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı mask
Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü söz verdi: ŞAMPİYON OLACAĞIZ! mask
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü söz verdi: ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
Dünya çocukları 23 Nisan'ı Kocaeli'de kutladı mask
Dünya çocukları 23 Nisan'ı Kocaeli'de kutladı
Trafikte garip anlar: Yükleri boylarını aştı! mask
Trafikte garip anlar: Yükleri boylarını aştı!
Akşener, gözyaşlarını tutamadı mask
Akşener, gözyaşlarını tutamadı
Türkiye seçime gidiyor! İşte tarih... mask
Türkiye seçime gidiyor! İşte tarih...
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL