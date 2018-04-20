​Tek tıkla iftar verilecek

Meal Box, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği Ramazan ayına özel olarak hazırladığı zengin iftar menüleriyle toplu iftarları daha sağlıklı ve lezzetli hâle getiriyor. Açık veya kapalı alanlarda düzenlenen iftar organizasyonlarında yemek tedarikini sorun olmaktan çıkaran Meal Box; çorba, ana yemek, yan yemek, salata, tatlı ve içeceğin yanı sıra, Ramazan ayının vazgeçilmezi iftariyelik ve hurma ikramını da içeren üç farklı menü seçeneği sunuyor. İftar yemeğinin ardından Hacivat ve Karagöz gösterileri, fasıl dinletisi, sema gösterileri ve ney dinletisi gibi Ramazan akşamlarının vazgeçilmez etkinlikleri de Meal Box tarafından organize ediliyor.

İftar vermek kolaylaşıyor, sofralar zenginleşiyor

Dernekler, vakıflar ve hayır kurumları başta olmak üzere tüm kuruluşların faydalanabildiği Meal Box Ramazan ayı özel menüleri, kağıt ya da porselen sunumlarla masalara ulaştırılıyor. Meal Box ilk kez bu yıl başlattığı zengin iftariyelik menüleriyle iftar organizasyonlarını makul bütçelerle daha sağlıklı ve lezzetli hâle getirerek, Ramazan ayı boyunca paylaşım kültürünün yaygınlaşmasını hedefliyor. Meal Box iftar menüleri ve iftar sonrası etkinlikleri hakkında ayrıntılı bilgi almak ve sipariş vermek isteyenler mealbox.com.tr/toplu-iftar-yemekleri adresinden hızlı online teklif alabiliyor.