Kocaeli Okullar Arası Küçük Erkekler Futsal 2. Ligi’nde Kocaeli şampiyonu olan Hızırreis Ortaokulu, kupalarıyla okula geldi ve burada da sevincini paylaştı. Şampiyon futsalcılar kendileri için yapılan organizasyon için çok mutlu oldu. Okulda sevinç sürerken, eski günlere dönmenin mutluluğu da yaşandı.
Bugün 10:27 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:29 TSİ )
Hızırreis’in sevinci sürüyor
Kocaeli Okullar Arası Küçük Erkekler Futsal 2. Ligi’nde Kocaeli şampiyonu olan Hızırreis Ortaokulu, kupalarıyla okula geldi ve burada da sevincini paylaştı.
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Bugün 10:27 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz