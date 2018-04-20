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Hızırreis’in sevinci sürüyor

Kocaeli Okullar Arası Küçük Erkekler Futsal 2. Ligi’nde Kocaeli şampiyonu olan Hızırreis Ortaokulu, kupalarıyla okula geldi ve burada da sevincini paylaştı.

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Kocaeli Okullar Arası Küçük Erkekler Futsal 2. Ligi’nde Kocaeli şampiyonu olan Hızırreis Ortaokulu, kupalarıyla okula geldi ve burada da sevincini paylaştı. Şampiyon futsalcılar kendileri için yapılan organizasyon için çok mutlu oldu. Okulda sevinç sürerken, eski günlere dönmenin mutluluğu da yaşandı.

Bugün 10:27 TSİ - Spor

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