Satranç Ligi’nde 6.etap da tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde organize ettiği Okullar Arası Satranç Ligi’nin 6. etabı tamamlandı. Etabın sonunda ilkokul kategorisinde Derince Turgut Reis İlkokulu’ndan Halil Maden, ortaokul kategorisinde İzmit Özel Atafen Ortaokulu’ndan Alperen Sel ve lise kategorisinde Körfez Fen Lisesi’nden Süha Özel birinci oldu. İlkokul, Ortaokul, Lise kategorisinde düzenlenen ligin altıncı etabı Başiskele Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ

Büyükşehir Okullar arası Satranç ligi, 8 etap üzerinden her ay bir turnuva olacak şekilde gerçekleştiriliyor. Sekiz ayın sonunda İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde birinci olan okullara bilgisayar sınıfı, ikinci olan okullara fen laboratuarı, üçüncü olan okullara ise kütüphane yapılacak. Lig Haziran’a kadar devam edecek. Satranç Ligi’nin 7. etabı Mayıs içinde yapılacak. 8. etap sonunda, okulların en iyi üç sporcusunun tüm etaplardaki puanları toplanarak, her kategoride, en iyi üç sporcusu olan okula ödül verilecek.

6. ETAP’TA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER:

İlkokul kategorisi:

1.HALİL MADEN / DERİNCE TURGUT REİS İ.O.

2.BEDİRHAN BEKRİ / Ç.OVA 3 RENK KOLEJİ

3.ECRİN ZEYCAN ŞAHİN / Ç.OVA 3 RENK KOLEJİ

Ortaokul kategorisi:

1.ALPEREN SEL / ÖZEL ATAFEN O.OKULU

2.ÖMER GÖLLÜ / İ.ŞEHİT ÜMİT BALKAN O.O.

3.ALİ İNAL / GÖLCÜK HİSAREYN O.OKULU

Lise Kategorisi:

1.SÜHA ÖZEL / KÖRFEZ FEN LİSESİ

2.SERVET HAKAN ALTAY / KOCAELİ FEN L.

3.SİDAR BABAOĞLU / DİLOVASI Ö. ENKA T.