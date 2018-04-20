İzmit’te Uluslararası Altın Pişmaniye Festivali olsun

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve dernek başkanı Akın Ülkü Sevinç’in ev sahipliğinde gerçekleşen ödül törende “Kapan” filmindeki rolleriyle “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü Hatice Aslan ve Irmak Ünal’a, “Tütün” filmindeki rolüyle “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü Turgay Tanülkü’ye, “Art Nicomedia Özel Ödülü” ise İzmitli oyuncu Engin Benli’ye verildi. Ödül töreninde konuşan Başkan Doğan, kısa film festivali olarak başlanan proje uluslararası boyuta taşınsın istiyoruz. Altın Portakal Film Festivali gibi İzmit’imizin de neden altın pişmaniye festivali olmasın. Pişmaniye şehrimizin tescilli markası” dedi.

TÜRKİYE’NİN KALBİ

Program için şehrimize gelen değerli sanatçıları İzmit’te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Doğan “ İzmit, yıllardır sanayi kenti olarak bilinmiş ve bir anlamda da ülkemizin sanayisinin kalbi durumundadır. Kocaeli durursa Türkiye durur diyebileceğimiz bir öneme sahiptir. Öyle özel, öyle zengin bir şehirde yaşıyoruz ki sahip olduklarımız saymakla bitmiyor. Deniz, hava, kara, hızlı tren gibi tüm yollar bizi şehrimizden geçiyor.

BU ŞEHİRDE YOK YOK

Dağında kayak yapılırken, gölünün kenarında farklı etkinlik, Körfez’inde başka, Karadeniz’inde başka zenginlik var. Bu şehir de yok yok. Bu şehir 3 bin yıllık tarihiyle de medeniyetler beşiği, kültürler zengini bir şehirdir. Nikomedya ismini aldığı günden itibaren, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerin kültürünü barındırmış bir şehirdir.

MEDENİYETLER BEŞİĞİ

Biz o kadar şanslıyız ki, Roma’da, Bizans da, Osmanlı da bizim. Hepsi bize emanet edilmiştir. Bu emanete sahip çıkmak, onları gelecek nesillere aktarmak bizlerin görevidir. 9 yıldır Tarih Koridoru Projemizle bu üç dönemi yaşatmaya çalışıyoruz. Çok güzel eserler çıktı, çok önemli aşama kat ettik.

DOĞAL FİLM PLATOSU OLDU

Artık şehrimiz doğal bir film platosu oldu. Bir çok film SEKAPARK ve Kapanca Sokak’ta çekildi. Bu şehir artık tarih, kültür ve özellikle jeopolitik konumu itibariyle ekonominin merkezi. Fuar ve kongre merkezi olma hayalimin de en kısa sürede gerçekleşeceğinden eminim. Şehrimizde bu tür faaliyetlerin çok daha güçlü olarak devam etmesi arzusundayız. Mütevazi bir yarış olarak görülse de anlamı çok büyük bir projedir. Biz sinemayı seven ve destekleyen bir belediyeyiz. 2009 yılında göreve geldiğimizde özellikle çocuklarımız sinemayı sevsin ve sinema kültürüyle büyüyen nesiller olsunlar diye diye cep sinemalarını kuruduk. Sanat yaşamın en güzel tadı lezzeti. Sanat varsa insanlık, dostluk kardeşlik kısacası tüm güzellikler vardır. Sanatın ve sanatçının dostu bir belediye olarak İzmit’in biz sanat şehri olmasını istiyoruz. Art Nikomedya derneğimize de sanat ve kültür çalışmalarıyla şehrimize değer kattığı için teşekkür ederiz” dedi. Konuşmaların ardından ödüller dağıtıldı. Ödül töreni için gelen sanatçılar daha sonra İzmit’i gezdiler.