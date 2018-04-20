CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Millletvekili Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmadığı takdirde kendisinin Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı.
Bugün 11:13 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:29 TSİ )
CHP'den sürpriz bir Cumhurbaşkanı adayı!
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sürpriz bir isim çıktı!
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Bugün 11:13 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz