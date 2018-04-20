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CHP'den sürpriz bir Cumhurbaşkanı adayı!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sürpriz bir isim çıktı!

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Millletvekili Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmadığı takdirde kendisinin Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı.

Bugün 11:13 TSİ - Siyaset

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