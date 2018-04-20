İzmit İlçe başkanları toplantısında ara verildi

Siyasi partilerin İzmit ilçe başkanları ikinci kez bir araya geldi. BBP İzmit İlçe Başkanı Sezgin Özmen’in ev sahipliğinde Çadır Kandıra’da gerçekleştirilen toplantıya AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, DP İzmit İlçe Başkan vekili Naim Baki katılım gösterdi. Seçimlerden dolayı ara verilen İzmit ilçe başkanları toplantısına Ağustos ayında MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz’ün ev sahipliğinde gerçekleşecek.

TOPLANTIYA ARA VERİLECEK

Toplantıda konuşan BBP İzmit İlçe Başkanı Sezgin Özmen, “İzmit belediye Başkanı Nevzat Doğan ile birlikte Cedit mahallesinde kentsel dönüşüm ile ilgili bilgiler aldık. Aklımıza takılan sorular giderildi. Bölge vatandaşları da mağdur edilmeden Cedit mahallesinde yeşil alanı fazla olan bir mahalle olacak. Erken seçim kararından dolayı toplantımıza ara vereceğiz” dedi. Özmen’in ardından konuşan DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, “Baskın bir seçim olacak. Seçim çalışmalarından dolayı ara vereceğiz. Bundan sonra karşı karşıya geleceğiz o yüzden hepsine başarılar diliyorum. Seçimlerden sonra görüşmek üzere” dedi.

MHP OLARAK SEÇİME HAZIRIZ

MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, “Erken seçim kararına saygı duyuyoruz. 24 Haziran’da yapılacak seçimler ülkemize hayırlı olsun. Malum çevreler bu yarışı farklı yönlere çekiyorlar. 3 Kasım 2019’da yapılacak dahi olsa bunlar yine mazeret bulacaklardır. Biz MHP olarak seçime hazırız. Tüm vatandaşlar sandığa gidip oyunu kullanmalı. Demokrasi sandıktır” şeklinde konuştu.

AKP YORULDU

DP İzmit İlçe Başkan Vekili Nail Baki, “Çöp yakma tesisi gündemde. Burası sanayisi yoğun bir kent. AKP’nin iktidara geldiğinden beri kent için söylediği şey sanayi kentinden turizme dönüştürmek. Umuttepe de yapılması bu projenin sona ermesi demektir. Kentimizde zaten kanser oranları çok yoğun. Bunun siyasi dadaşma meselesi olmaması taraftarıyız. Uzmanlar tarafından oturulup konuşulması gerek. Evsel atıkların yakılmasına tamamen karşıyız. Biz DP olarak seçime hazırız. Bu ülkenin her taşında eli olan bir partiyiz. AKP’nin yorulduğu ve vatandaşı yorduğunu düşünüyoruz. Ülkeyi huzura götürmeye hazırız. Bu ülkenin vatandaşıyız ve tek temennimiz çatışmaya girmeden adil bir şekilde seçim yapılmasıdır” dedi.

YORGUNLUK YOK DİRİLİŞ VAR

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “Seçim süreci hayırlı uğurlu olsun. Ben ilçe başkanları toplantısını çok önemsiyorum. Biz her zaman vatandaşın yanındayız. Yeni sloganımız yorgunluk yok diriliş var. Naim bey yorgunluktan bahsetti ama dimdik halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Seçim süreci sonrasında da bu toplantının devam etmesini diliyorum. Tek bayrak, tek millet, tek vatan. Ülkenin birlik ve beraberliği çok önemli” açıklamalarında bulundu.