ODTÜ KYÖD’den muhteşem: İngilizce ve Sanat Gecesi

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Ortaokulu, geleneksel olarak düzenlediği İngilizce ve Sanat Gecesi’ni Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Öğrencilerin akıcı ve düzgün konuşmaları, gösteride sergiledikleri özgüven ve programın zenginliği tüm ziyaretçilerin dikkatini çekti.

SEYİRCİLERDEN TAM NOT

Öğrenciler gecede İngilizce, Almanca, Fransızca, Görsel Sanatlar ve Müzik alanlarındaki becerilerini sergiledi. Gece, öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları birbirinden güzel eserlerin sergilendiği resim sergisi ile başladı. ODTÜ KYÖD Okulları Müdürü Güler Telli’nin konuşmasıyla devam eden gecede ortaokul öğrencileri gitar grupları, beden perküsyon, koro ve orkestra çalışmalarıyla müzik alanında harika bir performans sergileyerek seyircilerden tam not aldı.

MUHTEŞEM PERFORMANSLAR

Geceyi hazırlayan İngilizce öğretmenleri Zinde Karahan, Larisa Kayretli ve Korcan Yavuz, Almanca öğretmeni Nurşah Eskiçırak, Fransızca öğretmeni Filiz Öztürk Şahinbaş, Müzik Öğretmeni Emre Efe, Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevinç Kaya öğrencilerin gösterdikleri muhteşem performanstan dolayı mutluluk duyduklarını belirttiler.