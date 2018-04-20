ODTÜ KYÖD’den muhteşem: İngilizce ve Sanat Gecesi

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Ortaokulu, geleneksel olarak düzenlediği İngilizce ve Sanat Gecesi’ni Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Öğrencilerin akıcı ve düzgün konuşmaları, gösteride sergiledikleri özgüven ve programın zenginliği tüm ziyaretçilerin dikkatini çekti.
SEYİRCİLERDEN TAM NOT
Öğrenciler gecede İngilizce, Almanca, Fransızca, Görsel Sanatlar ve Müzik alanlarındaki becerilerini sergiledi. Gece, öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları birbirinden güzel eserlerin sergilendiği resim sergisi ile başladı. ODTÜ KYÖD Okulları Müdürü Güler Telli’nin konuşmasıyla devam eden gecede ortaokul öğrencileri gitar grupları, beden perküsyon, koro ve orkestra çalışmalarıyla müzik alanında harika bir performans sergileyerek seyircilerden tam not aldı.
MUHTEŞEM PERFORMANSLAR
Geceyi hazırlayan İngilizce öğretmenleri Zinde Karahan, Larisa Kayretli ve Korcan Yavuz, Almanca öğretmeni Nurşah Eskiçırak, Fransızca öğretmeni Filiz Öztürk Şahinbaş, Müzik Öğretmeni Emre Efe, Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevinç Kaya öğrencilerin gösterdikleri muhteşem performanstan dolayı mutluluk duyduklarını belirttiler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz