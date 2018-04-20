Gez-Gör ile herkes Kocaeli’yi tanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gez- Gör Kocaeli Projesi, büyük ilgi görüyor. Kentin tarihi ve kültürel dokusunun tanıtıldığı proje ile vatandaşlar, bir günde pek çok tarihi mekânı gezme ve tanıma fırsatı buluyorlar. Programa katılan küçük gruplara daha iyi hizmet verilmesi için Gez- Gör’e iki yeni araç alındı.

3 REHBER TARİH ÖĞRETMENİ

Giydirilmesi yapılan araçlar hizmete hazır hale getirildi. 15 kişi kapasiteye sahip yeni araçlar 3 rehber tarih öğretmeni eşliğinde geziye çıkıyor. Tam donanımlı araçlarla gruplar güzergahtan alınıp gezdirildikten sonra belirlenen noktaya bırakılıyor. Gez -Gör’ün ayrıca büyük gruplar için 27 kişilik 3 adet de midibüsü hizmet veriyor.

EN AZ 15 KİŞİLİK GRUP

Kocaeli’yi tanıtan Kocaeli Gez- Gör Kocaeli programıyla, şehrin bilim sanat, tarih ve kültürel mekânlarını gezmek isteyen vatandaşlar en az 15 kişilik gruplar halinde gezdiriliyor. Programa katılabilmek için www.gezgorkocaeli.com adresindeki başvuru bölümünü doldurmak yeterli oluyor. Başvurular ayrıca 0 262 318 16 11 numaralı telefondan da alınıyor.