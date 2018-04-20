Yeniköy Sepetlipınar TEMA Okulu oldu

Başiskele Yeniköy Sepetlipınar İlkokul ve Anasınıfı öğrencileri, ‘Her zaman toprağı, suyu, havayı korumaya varım ve hep koruyacağıma söz veriyorum’ diyerek TEMA Vakfı gönüllüsü oldu. TEMA kimlik kartlarını, rozetlerini ve sınıf görsellerini büyük bir heyecanla alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Doğaya verdikleri önemi bayram havasında yaşattıkları törenle sergileyen öğrencilerin coşkusu görülmeye değerdi.

BUGÜN MUTLU

Törende duygu ve düşüncelerini paylaşan Okul Müdürü Metin Öz, “Bugün bizim için mutlu ve onurlu bir gün çünkü Başiskele’de ilk ‘TEMA Okulu’ olarak kayıtlara geçeceğiz. Tüm personel ve öğrenciler olarak tema gönüllüsü olduk” dedi.

“DOĞAYI EMANET ALDIK”

Tema Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol ise, “Atalarımızdan emanet aldığımız doğayı ancak doğa gönüllüsü, doğa dostu, doğa kahramanı siz değerli çocuklarımızın ve gençlerimizin bitmek tükenmek bilmeyen enerjileriyle gelecek nesillere bırakabiliriz” dedi.