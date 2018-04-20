Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Uzunçiftlik Mahallesi sakinlerinden Nizamettin Karatay'ın oğlu Cem Karatay ile Esra Arslan çiftinin Yunus Emre Nikah Salonu nikahlarını kıydı. Nikah töreni sonrasında genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Üzülmez hediyesini verdi.
Bugün 11:26 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 11:28 TSİ )
Cem ile Esra mutluluğa evet dedi
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Uzunçiftlik Mahallesi sakinlerinden Nizamettin Karatay'ın oğlu Cem Karatay ile Esra Arslan çiftinin Yunus Emre Nikah Salonu nikahlarını kıydı.
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Bugün 11:26 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz