Tataristanlı çocuklara Kocaelispor karşılaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için 41 ülkeden 1000 çocuk Kocaeli’ne gelmeye devam ediyor. 3 bin kilometre mesafeden kente gelen Tataristan grubuna İzmit Emek Dayanışma Ortaokulu’nda Kocaelispor atkılı karşılama yapıldı. Tatar çocuklar sıcak karşılamadan çok memnun kalırken festival süresince bir arada olacakları arkadaşları ile tanıştı.

AİLELERLE BULUŞTULAR

Atatürk Havaalanından karşılanıp İzmit Emek Dayanışma Ortaokulu’na geçen Tataristan grubu burada evlerinde misafir olacakları Türk çocukları ve aileleri ile buluştu. Tatar Türkü çocuklara Kocaelispor atkısı hediye eden aileler güzel görüntüler oluşturdu. Konuk ülke çocukları yapılan hediyeleşmeden çok memnun kaldı. Çocuklar festival süresince bir arada olacak olmanın sevincini yaşadı.

“KOCAELİ YEMYEŞİL VE ÇOK TEMİZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalini heyecanla beklediğini ifade eden Tatar öğrenci Matykova Polina, “Türkiye’ye geleceğim için çok sevindim. Bu festivalin çok güzel geçeceğini umuyorum. Türkiye’ye ilk geldiğimde dikkatimi çeken çevrenin temiz olması idi. Her yer çok temiz. Kocaeli yemyeşil ve her yerde çiçekler var. İnsanlar sıcakkanlı ve misafirperver” dedi.