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Karabacak’tan maça davet

Darıca G.B Onursal Başkanı Şükrü Karabacak, şampiyonluk parolasıyla çıktıkları ligde takıma olan inançlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini ifade ederek, yarın final niteliğinde oynayacakları Anagold 24 Erzincanspor maçına tüm bölge halkını davet etti.

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Başkan Karabacak, “ilçemizdeki birlik ve beraberlik tablosu bize ikinci lig hedefimize varmak için güç veriyor. Bugüne kadar hep birlikte başarısı için ter döktüğümüz kulübümüzün, önümüzdeki maçları da kazanarak ikinci lige çıkacağına inancımız tam. Bu zorlu süreçte başta ilçemizdeki sporseverler olmak üzere, Gebze, Çayırova, Dilovası ve Kocaeli’nin diğer ilçelerinden herkesi bu coşkuyu yaşamak üzere 22 Nisan Pazar günü (yarın) saat 15.30’da Darıca Şehir Stadyumu’nda oynanacak olan Darıca Gençlerbirliği-Anagold 24 Erzincanspor maçına bekliyorum” diyerek, sporseverleri ve bölge protokolünü bu önemli maça davet etti.

Bugün 11:32 TSİ - Spor

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