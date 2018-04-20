Altınova, neyin peşindesin?

Altınova Belediyespor takım kaptanı Cihan Korucuoğlu ile kendi içlerinde yaşanan sorunun sebebi olarak Gebzespor’u hedef gösteren Yalova temsilcisi, mücadelenin güvenlik gerekçesiyle Eskişehir’e alınmasını da Gebzespor’un yaptırdığına dair iddialarda bulundu. Son olarak mücadeleye atanacak olan hakemi baskı altına almak adına Türkiye Futbol Federasyonu’na güvenmediklerini bildirerek, iddialarda bulunan Altınova Belediyespor Kulübü, algı operasyonuyla suçlanıyor.

BAŞKAN YUSUF ÖZTÜRK: ’GİDİN KUMDA OYNAYIN!

Gebzespor Başkanı Yusuf Öztürk, Altınova Belediyespor’un iddiaları sonrasında Yalova temsilcisine sert mesajlar gönderdi. Altınova Kulübü’nü ortaya attıkları iddiaları ispatlamaya davet eden Başkan Öztürk, ‘’ Bu iddialarını ispatlayamayan şerefsizdir, namusuzdur’’dedi. Öztürk şunları belirtti: Altınova Spor Kulübü yöneticilerine çağrımdır... Futbolcularına gayri ahlaki teklifler ve tehditler yapıldığını öne sürmektedirler. Bu iddialarını ispatlayamayan şerefsizdir namusuzdur… Eğer ki futbolcularınıza güveniniz ve Gebzespor’la karşılaşma cesaretiniz yoksa, bunu açık açık söyleyebilirsiniz. Tarihi şan ve şeref dolu Gebzespor camiasına iftira atarak, istediğinizi alamayacaksınız... Kısacası sizin küçük oyunlarınız bize tutmaz. Çekiniyorsanız gidin kumda oynayın!