Erman hoca Gebze’yi ayağa kaldırdı!

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Serkan Korkmaz’ın moderatörü olduğu Erman Toroğlu ve İlker Yağcıoğlu’nun konuk olduğu spor söyleşisi gerçekleşti.

TÜRK FUTBOLU MASAYA YATIRILDI

Sporseverlerin ilgi gösterdiği programda Türk futbolu enine boyuna konuşuldu. Türk futbolunun maalesef istenilen ve hak ettiği yerde olmadığını ifade eden konuklar, “Keşke bugün burada Avrupa Şampiyonu olmuş bir takımımızı konuşabilsek ama böyle bir şey şu an için çok zor gözüküyor. Bunun da sebeplerini araştırmaz soruşturmuşsak maalesef bu durumdan kurtulmamızda mümkün gözükmüyor” ifadelerini kullandılar. Programın ilerleyen bölümlerinde İlker Yağcıoğlu ve Erman Toroğlu seyircilerden gelen soruları cevapladı.