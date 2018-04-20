Gebzespor Eskişehir’de!

Pazar günü, Play-Off finalinde Altınova Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Gebzespor, dün karşılaşmanın oynanacağı Eskişehir’e giderek Anemon Hotel’de kampa girdi. Öğleden sonra Eskişehir’e ulaşan mor beyazlılar, saat 16.00’da ayağının tozuyla ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Özgür Vurur yönetiminde yapılan çalışma 1 saat 15 dakika sürerken, mor beyazlılarda morallerin üst seviyede olduğu öğrenildi.