Gebzespor ile Altınova Belediyespor arasında Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanacak olan dev finalde Gebzespor taraftarlarının oturacağı yer belli oldu. Gebzespor’un itici gücü Eskiçarşı, Maraton Alt ve Maraton Üst tribünlerinde oturarak Mor Menekşe’ye destek verecek. Öte yandan maç biletlerinin Gebzespor taraftarına ulaştırıldığı, biletlerin Pazar günü taraftarları taşıyacak olan otobüslerde dağıtılacağı öğrenildi.
Bugün 11:38 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:40 TSİ )
Eskiçarşı maratona üs kuracak…
Gebzespor ile Altınova Belediyespor arasında Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanacak olan dev finalde Gebzespor taraftarlarının oturacağı yer belli oldu.
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Bugün 11:38 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz