Bük Demir’i Ramazan Silin!

Darıca Gençlerbirliği’nin şampiyonluk yarışındaki rakibi Ankara Demirspor, Pazar günü sahasında teknik direktörlük görevini Ramazan Silin’in yaptığı Muğlaspor’u konuk edecek. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında sarı yeşilli temsilcimizi çalıştıran deneyimli teknik adam, Ege temsilcisinin başında 9 maçlık galibiyet serisi bulunan Ankara Demirspor’a çelme takmaya çalışacak. Son iki maçında Velimeşe ve Pazarspor’u deviren Silinli Muğlaspor, 38 puanla 14.sırada bulunuyor.