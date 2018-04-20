Bük Demir’i Ramazan Silin!
Darıca Gençlerbirliği’nin şampiyonluk yarışındaki rakibi Ankara Demirspor, Pazar günü sahasında teknik direktörlük görevini Ramazan Silin’in yaptığı Muğlaspor’u konuk edecek. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında sarı yeşilli temsilcimizi çalıştıran deneyimli teknik adam, Ege temsilcisinin başında 9 maçlık galibiyet serisi bulunan Ankara Demirspor’a çelme takmaya çalışacak. Son iki maçında Velimeşe ve Pazarspor’u deviren Silinli Muğlaspor, 38 puanla 14.sırada bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz