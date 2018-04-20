Doğantepe maçı Pazar gününe alındı

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Bölgesel Amatör Lig’de kalma adına Play-Out maçı oynayacak olan Çayırovaspor’un hazırlık maç programında değişikliğe gidildi. Yeşil siyahlıların bugün oynanacağı açıklanan Başiskele Doğantepespor maçı, Pazar gününe alındı. Karşılaşmanın yeri ve saati ise bugün netlik kazanacak.