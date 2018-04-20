Bölgesel Amatör Lig’de kalma adına Play-Out maçı oynayacak olan Çayırovaspor’un hazırlık maç programında değişikliğe gidildi. Yeşil siyahlıların bugün oynanacağı açıklanan Başiskele Doğantepespor maçı, Pazar gününe alındı. Karşılaşmanın yeri ve saati ise bugün netlik kazanacak.
Bugün 11:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:42 TSİ )
Doğantepe maçı Pazar gününe alındı
Bölgesel Amatör Lig’de kalma adına Play-Out maçı oynayacak olan Çayırovaspor’un hazırlık maç programında değişikliğe gidildi.
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Bugün 11:40 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz