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ÇED toplantısının iptali için dilekçe gönderildi

Kocaeli Akademik Odalar Birliği, Umuttepe’de yapılması planlanan çöp fabrikası tesisi için yapılan ÇED toplantısının geçersiz sayılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dilekçe ile birlikte o anlarda yaşanan karmaşayı belgeleyen kayıtları gönderdi.

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Kocaeli Akademik Odalar Birliği, Umuttepe’de yapılması planlanan çöp fabrikası tesisi için yapılan ÇED toplantısının geçersiz sayılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dilekçe ile birlikte o anlarda yaşanan karmaşayı belgeleyen kayıtları gönderdi.

Akademik Odalar Birliği gönderdiği dilekçede aşağıdaki ifadeleri kullandı:

Kocaeli ili İzmit ilçesi Ayvazca mevkiinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapılması planlanan Evsel Atıktan Enerji Üretim Tesisinin 03 Nisan 2018 tarihinde Orhan Mah. Necati Gençoğlu Kültür Merkezinde yapılması öngörülen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince oluşturulan komisyon taralından Kocaeli Halkının tüm protestolarına karşın hiçbir şey anlaşılmadan ‘‘yapıldığı varsayılan" ÇED konusunda halkı bilgilendirme toplantısına dair Kocaeli Akademik Odalar Birliği' nin (KAOB) hazırlamış olduğu tutanak ve toplantıya ait tüm kayıtlara havi CD, tesisin yapılacağı bölgeye ait görüntüler, bölge halkının görüşlerini içeren dilekçeler ile Huş Mühendislik Ltd. Şti' nce hazırlanan ÇED raporundaki eksik /aksak ve yanlışlara dair görüşlerimizi içeren doküman tarafınızca incelenmek ve tesis ile ilgili dosyaya konulmak üzere Ekte gönderilmiştir. Toplantının geçerliliği konusunda itirazlarımızı sunar. Gereğini arz ederiz.

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