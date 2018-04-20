Körfez Esnaf Odası’ndan KTO’ya ziyaret

5 Nisan’da komite seçimlerini, 11 Nisan’da ise meclis divanı seçimini gerçekleştirerek kolları sıvayan Körfez Ticaret Odası çalışmalarına başlardı. Bir yardan oda işleyişini yürüten yeni yönetim öte yandan tebrikleri kabul ediyor. Körfez İlçesinde bulunan STK’lar, kurum ve kuruluşlar Körfez Ticaret Odası’nın yeni yönetim kurulunu ve yeni başkanını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunuyor. KTO Başkanı Recep Öztürk odayı ziyaret eden STK ve siyasi parti temsilcilerine oda işleyişi ve yeni dönem hedefleriyle ilgili bilgiler veriyor. Önceki gün yoğun ziyaretçileri olan KTO Körfez Esnaf Odası, Kocaeli İlim Yayma Cemiyeti, Kocaeli Müteahhitte Birliği, Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği’ni ağırladı.