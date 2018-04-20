AK Parti Körfez’den KTO’ya ziyaret

AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, beraberinde ilçe yöneticileriyle birlikte, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve yeni yönetimini ziyaret etti. KTO Meclis Başkanı Güngör Ayhan’ın da hazır bulunduğu ziyarette, AK Parti İlçe Başkanı Söğüt; “ Önemli bir misyon üstleniyorsunuz. Körfez, ticari anlamda haraketli bir ilçe. Başarılı bir dönem geçirmenizi diliyor ve yeni görevinizden dolayı sizleri kutluyorum” dedi. KTO Başkanı Recep Öztürk’te AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt ve AK Partili yöneticilere ziyaret nedeniyle teşekkür etti. “Körfez ticaretine yakışan bir dönem geçirmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.