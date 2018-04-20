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Turizm Haftası renkli etkinliklerle kutlandı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklığında gerçekleştirilen Turizm Haftası kutlama programı renkli görüntülere sahne oldu

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15-22 Nisan tarihleri arasından kutlanan Turizm Haftası sebebiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Turizm Haftası kutlama programı düzenlendi. Sabancı Kültür Merkezindeki programa Vali Hüseyin Aksoy, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Şahinkaya, Edebali Ortaokulu Müdürü Harun Kargılı ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dr Elif Yapıcı Kulaksız, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

DEFİLE YAPILDI

Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi Ege yöresine ait folklor gösterisi sundu. Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretim Teknolojisi bölümü tarafından ise ‘Sandığın Kokusu’ isimli defile yapıldı. Defiledeki mankenlerin saç ve makyajları Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü, protokolün ve misafirlerin karşılanması Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Bölümü, fotoğraflar ve çekimler Bilişim Teknolojileri ve Grafik ve Fotoğraf bölümü, sunumlar ve müzik Edebiyat ve Müzik öğretmenleri tarafından gerçekleştirildi.

Bugün 12:14 TSİ - Yaşam

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