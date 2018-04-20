Kocaeli’nin yöresel yemeklerini yaptılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi eğitim kursları birçok alanda devam ediyor. Merkezde eğitim gören 12 aşçı yardımcılığı öğrencisi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından " Kocaeli Yöresel Yemek Yarışması" ile ortaya çıkan "Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri Kitabı"ndan seçtikleri menüleri yaptılar. Öğrenciler Kocaeli yöresi mutfağından yaptıkları yemekleri, merkeze gelen ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

KİTAPTAN YEMEK YAPIYORLAR

Aşçı Yardımcılığı 6. dönem öğrencilerine, Aşçı ustaları Durali Akgül tarafından “Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri Kitabı” hediye edildi. Öğrenciler ustalarının yardımıyla hediye edilen kitaptan, kendi istedikleri menüleri seçerek yaptılar. Aşçı Yardımcılığı öğrencileri Kocaeli’ye ait birçok yöresel yemeği kendi el emekleriyle yaptı. Bu kapsamda Kabak Çorbası, Mancarlı Pide, Nazlı Kek, Cevizli Lokma, Cevizli Erişte, Soğanlı Kıymalı Yumurta ve Kandıra Yoğurdu gibi yöresel lezzetler ortaya çıkarıldı.