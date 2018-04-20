Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:15 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 12:16 TSİ )

Kocaeli’nin yöresel yemeklerini yaptılar

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde aşçı yardımcılığı öğrencileri, “Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri Kitabı”ndan seçikleri menüleri yaptılar

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi eğitim kursları birçok alanda devam ediyor. Merkezde eğitim gören 12 aşçı yardımcılığı öğrencisi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından " Kocaeli Yöresel Yemek Yarışması" ile ortaya çıkan "Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri Kitabı"ndan seçtikleri menüleri yaptılar. Öğrenciler Kocaeli yöresi mutfağından yaptıkları yemekleri, merkeze gelen ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.    

KİTAPTAN YEMEK YAPIYORLAR

Aşçı Yardımcılığı 6. dönem öğrencilerine, Aşçı ustaları Durali Akgül tarafından “Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri Kitabı” hediye edildi. Öğrenciler ustalarının yardımıyla hediye edilen kitaptan, kendi istedikleri menüleri seçerek yaptılar. Aşçı Yardımcılığı öğrencileri Kocaeli’ye ait birçok yöresel yemeği kendi el emekleriyle yaptı. Bu kapsamda Kabak Çorbası, Mancarlı Pide, Nazlı Kek, Cevizli Lokma, Cevizli Erişte, Soğanlı Kıymalı Yumurta ve Kandıra Yoğurdu gibi yöresel lezzetler ortaya çıkarıldı.

Bugün 12:15 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İzmit’te Uluslararası Altın Pişmaniye Festivali olsun mask
İzmit’te Uluslararası Altın Pişmaniye Festivali olsun
Emekli Meclisi, Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti mask
Emekli Meclisi, Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti
Sema Özevin’den fotoğraf sunumu mask
Sema Özevin’den fotoğraf sunumu
Sinemalarda bu hafta 7 film vizyonda mask
Sinemalarda bu hafta 7 film vizyonda
Vizyonda 8 yeni film mask
Vizyonda 8 yeni film
Hedef 2023 filmi Kocaeli'de çekilecek mask
Hedef 2023 filmi Kocaeli'de çekilecek
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı mask
Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı
MHP'li başkan eşi tarafından vuruldu! mask
MHP'li başkan eşi tarafından vuruldu!
Belediye uyardı: Son gün 30 nisan! mask
Belediye uyardı: Son gün 30 nisan!
Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı! mask
Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı!
Dini nikahlı eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı! mask
Dini nikahlı eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı!
Kartepe'de intihar! Tabanca ile... mask
Kartepe'de intihar! Tabanca ile...

GALERİ

ProjeS Mimarlık’a görkemli açılış mask
ProjeS Mimarlık’a görkemli açılış
Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı mask
Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü söz verdi: ŞAMPİYON OLACAĞIZ! mask
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü söz verdi: ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
Dünya çocukları 23 Nisan'ı Kocaeli'de kutladı mask
Dünya çocukları 23 Nisan'ı Kocaeli'de kutladı
Trafikte garip anlar: Yükleri boylarını aştı! mask
Trafikte garip anlar: Yükleri boylarını aştı!
Akşener, gözyaşlarını tutamadı mask
Akşener, gözyaşlarını tutamadı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL