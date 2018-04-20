Elinde tüfekle yakalandı!

Körfez Tütünçiftlik Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda alınan bilgi ve iddialara göre, eşgali verilen bir kişinin elinde silahla sokakta dolaştığı ve bir binaya girip çıktığı polise ihbar edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahsı parkta elinde av tüfeği ile yakaladı. Şahıs sorgulamak üzere emniyete götürüldü.