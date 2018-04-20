Körfez Tütünçiftlik Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda alınan bilgi ve iddialara göre, eşgali verilen bir kişinin elinde silahla sokakta dolaştığı ve bir binaya girip çıktığı polise ihbar edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahsı parkta elinde av tüfeği ile yakaladı. Şahıs sorgulamak üzere emniyete götürüldü.
Bugün 12:21 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:41 TSİ )
Elinde tüfekle yakalandı!
Parkta av elinde av tüfeği olan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:21 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz