Outlet Center arkasındaki alternatif yol trafiğe açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Outlet Center ve Uluslararası Fuar Merkezi arkasında köprü çalışması nedeniyle alternatif bir yol yapılmıştı. Daha sonra Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivali ve kitap fuarı gibi organizasyonlarda kullanılan bu alternatif yol artık tamamen araç trafiğine açık olacak. Bu alternatif yol özellikleÖmer Türkçakal Bulvarı’ndan Uluslararası Fuar Merkezi’ne ve buradan da İzmit-Gölcük yönlerine ulaşımda önemli bir güzergâh niteliği taşıyor.

İZMİT İSTİKAMETİ ÇİFT YÖN

Ömer Türkçakal Bulvarı Atletizm pistinin yanından başlayarak Galericiler Sitesi’ne kadar uzanan alternatif yol, Gölcük istikametine Outlet Center’in bitişine kadar tek yön olarak hizmet verecek. Buradan itibaren iki şeride bölünen yol İzmit istikametine OutletCenter’in otopark bölümünden geçiş verecek. Uluslararası Fuar Merkezi’nden çıkan araçlar bu hat üzerinden 15 Temmuz Şehitleri Kavşağı’nı kullanarak İzmit yönüne ulaşım sağlayabilecekler.