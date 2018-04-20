33 yaşında hayatını kaybetti

İzmit Zabıtan Mahallesi Çakmak Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Temel ve Fatma Ay çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve İzmit’te bir markette çalışan Fatih Ay (33) bir süre önce yakalandığı lenf kanseri hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Yalova’da özel bir hastanede tedavisi devam eden Fatih Ay, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bekar olan Fatih Ay’ın cenazesi Gültepe Zeytinlik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gültepe Mezarlığında toprağa verildi.