İzmit Zabıtan Mahallesi Çakmak Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Temel ve Fatma Ay çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve İzmit’te bir markette çalışan Fatih Ay (33) bir süre önce yakalandığı lenf kanseri hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Yalova’da özel bir hastanede tedavisi devam eden Fatih Ay, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bekar olan Fatih Ay’ın cenazesi Gültepe Zeytinlik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gültepe Mezarlığında toprağa verildi.
Bugün 12:38 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 18:34 TSİ )
33 yaşında hayatını kaybetti
33 yaşındaki yakalandığı lenf kanseri hastalığına yenilen Fatih Ay, bugün toprağa verilecek.
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Bugün 12:38 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz