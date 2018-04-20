Küçükkaya mı Sarıbay mı?

Cumhuriyet Halk Partisi CHP erken seçim için Kocaelidestartı verirken vekillik için birçok isim gündeme gelmeye başladı. Erken seçimin 24 Haziran olarak açıklanmasının ardından CHP Kocaelide gönlünde vekillik yattığı bilinen ve yaptıkları açıklamalar ile milletvekilliğine açık kapı bırakan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya aday belirleme sürecinde farklı açıklamalar yaptılar.

BİR TARAF VAKİT YOK DİYOR

Bir aylık bir süreçte adaylarını belirlemesi gereken CHPde İl Başkanlığına yeniden seçilerek vekillik için eli güçlenen Cengiz Sarıbay seçimin 24 Hazirana alınması ile planlarını değiştirdi. Geçtiğimiz milletvekilliği seçimlerinde adayların belirlenme sürecinde ön seçim yapmayan CHP Kocaelide bu dönem Genel Merkez kotası yerine ön seçim yapılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Milletvekilliğine aday olması beklenen Cengiz Sarıbay ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile vekilliği açık kapı bırakırken ön seçim için vakit olmadığını söyledi. İl Başkanı yaptığı açıklama ile net şekilde ön seçim olmayacağını söylerken CHPde vekillik isteyen diğer isimler ön seçim konusunda bastıracaklar.

BİR TARAF ÖN SEÇİM ŞART DİYOR

CHPde gönlünde milletvekilliği yattığını her yerde dile getiren ve bunu söylemekten çekinmeyen CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ise 24 Haziranda yapılacak olan seçimlerde adaylık için genel merkezde ilk bastıracak isim olacak. Mehmet Ümit Küçükkaya strateji belirleme toplantısında dediği gibi Kocaelide kesinlikle ön seçim yapılması gerektiğini söylüyor. İl Başkanı ile ön seçim konusunda ters düşen Küçükkaya eğer vekil olacaksa bunun ön seçim ile olması gerektiğini partililerin gönlünü kazanarak bir yere gelmek istediğini belirtiyor. Vekillik için yarışacak Sarıbay ve Küçükkaya rekabetinden iki isminde aday gösterilmesi beklenmezken ön seçim isteyen Mehmet Ümit Küçükkaya mı yoksa ön seçim istemeyen Cengiz Sarıbay mı seçilecek bunu Genel Merkezin vereceği karar belirleyecek.