2018 seçimlerinde CHP'den 5. sıra Milletvekili Adayı olan, şimdilerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yürüten Cuma Karavar, 24 Haziran seçimlerinde tekrardan Milletvekili Aday Adayı olacağını açıkladı. Karavar açıklamasında, “Ben hiçbir zaman seçim bitti demedim. 1 Kasım’da seçim bitti, 2 Kasım’da yine ben sahadaydım. Seçime her zaman hazırdık. Seçim çalışması yapmayı bırakmadım. Ben partim için çalışıyorum. Partimin bana nerede ihtiyacı varsa orada olurum. Görevden kaçmam. ‘Adayım’ demek bence doğru değil. Olağanüstü bir süreç yaşıyoruz. Tek bir adamın iki dudağı arasında her şey. Belki de haftaya çıkıp ‘Ben seçimi yaptım. Sonuçları şunlardır’ diyecek. Ancak 2015’te olduğu gibi göreve hazırım. Genel merkez adaylar ortaya çıksın derse çıkarım. Kocaeli’den aday olurum.” ifadelerini kullandı.
Bugün 13:37 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:38 TSİ )
Cuma Karavar vekillik için başvuracak!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yürüten Cuma Karavar, 24 Haziran seçimlerinde tekrardan Milletvekili Aday Adayı olacağını açıkladı.
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Bugün 13:37 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz