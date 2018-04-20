Korkutan sinek zararsız çıktı

Hemen herkesin bir duvarın ya da bir bitkinin üzerinde mutlaka gördüğü sivrisinek görünümlü Çayır Sineği devasa görünümüne rağmen tamamen zararsız. Sivrisinek gibi iğnesi olmayan ve insana zarar vermeyen Çayır Sineği halk arasında bostan sineği veya dere sineği olarak da biliniyor. Büyüklüğü sebebiyle vatandaşlarda korku uyandıran ve şikayetlere neden olan Çayır Sineği ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan açıklama geldi. Vatandaşların rahatsız olduğu türün Latince adı Tipulidae olan Çayır Sineği olduğu tespit edildi. İnsan sağlığına zarar vermeyen Çayır Sineği sık bitki örtüsünün olduğu yerlerde görülüyor ve sadece tarım zararlısı olarak biliniyor.

NİSAN AYI SONUNDA PASİF OLUYORLAR

Çayır Sinekleri gövdeleri ve bacakları sivrisinek gibi ince ve uzun, kanatları saydam bir şekilde özellikle ilkbahar aylarında doğada aktif bir şekilde görünüyor. Normal sinek türlerine göre büyük olması insanlarda tedirginliğe neden olabiliyor. Çayır Sinekleri Nisan ayının son günlerinde pasif duruma düşerek yok oluyor.

SOKUCU İĞNELERİ OLMADIĞINDAN KAN EMEMİYORLAR

Genel olarak sulak alanlarda bulunan Çayır Sinekleri, sokucu iğnelere sahip olmayan bir tür olduğundan kan ememiyorlar. Bundan dolayı da insan sağlığı acısından herhangi bir tehlike arz etmiyor. Çayır Sinekleri genel olarak bitkilerin öz sularını emerek besleniyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, insan sağlığına zararlı olan canlı türleriyle ilgili olarak yılın tamamında önleyici çalışmalar gerçekleştiriyor.