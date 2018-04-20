CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 de erken seçim olacağına ilişkin açıklamasının ardından CHP Kocaeli Örgütü olarak seçim startını verdiklerini söyledi. Dün olağanüstü olarak ilçe başkanlarını il binasında toplayan Sarıbay’ın tek gündemi erken seçimdi. İlçe başkanları ile yaklaşan seçimde stratejik hazırlıklar ve seçim güvenliği konuları görüştüklerini söyleyen Sarıbay, “İlçe başkanları ile istişarelerde bulunduk onların görüş ve önerilerini dinleyip not aldım. 27-28 Nisan’da Kayseri’de genel başkanımız ile birlikte yapılacak il başkanları toplantısında konuşulanları anlatacağız. Partimiz için hangisi en uygunsa ona göre hareket edeceğiz” dedi.
Bugün 13:49 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:50 TSİ )
CHP, ilçe başkanları ile olağanüstü toplandı
24 Haziran Pazar günü gerçekleşecek erken seçim için hazırlıklara başlayan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, dün tüm ilçe başkanları ile olağan üstü toplanarak seçim stratejisi ve seçim güvenliği konularını ele aldı
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Bugün 13:49 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz