CHP, ilçe başkanları ile olağanüstü toplandı

CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 de erken seçim olacağına ilişkin açıklamasının ardından CHP Kocaeli Örgütü olarak seçim startını verdiklerini söyledi. Dün olağanüstü olarak ilçe başkanlarını il binasında toplayan Sarıbay’ın tek gündemi erken seçimdi. İlçe başkanları ile yaklaşan seçimde stratejik hazırlıklar ve seçim güvenliği konuları görüştüklerini söyleyen Sarıbay, “İlçe başkanları ile istişarelerde bulunduk onların görüş ve önerilerini dinleyip not aldım. 27-28 Nisan’da Kayseri’de genel başkanımız ile birlikte yapılacak il başkanları toplantısında konuşulanları anlatacağız. Partimiz için hangisi en uygunsa ona göre hareket edeceğiz” dedi.