MEB, bu kez İzmit Lisesi önünde protesto edildi

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi, Öğrenci Veli Derneği, Laik ve Bilimsel Eğitim Hareketi, eğitim sisteminde yapılan değişikliklere tepki göstermek amacıyla İzmit Anadolu Lisesi önünde toplanarak değişikleri protesto etti. Eğitim Sen Şube Başkanı Hicran Turan MEB’i eleştirerek, “TEOG yerine getirilen sistemin, üniversiteye giriş sınavı gibi olmadığını, dolayısıyla öğrencilerimizin ikinci bir şansının bulunmadığını, bu nedenle de öğrencilerimizin telafisinin mümkün olmayan bir sisteme mahkum edildiğini belirtiyoruz” dedi

“TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR SİSTEM”

Açıklamayı Eğitim Sen Şube Başkanı Hicran Turan gerçekleştirirken Turan açıklamasında, “Aylardır, çocuklarımızın ve öğrencilerimizin geleceğini geri alınamayacak şekilde olumsuz etkileyecek bir konuya dair, TEOG sonrası getirilecek yeni sisteme karşı kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor ve mücadele ediyoruz. Ancak gerek yetkililerin gerekse Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yaptığı açıklamalardan, yeni sistemde bakanlığın ısrarcı olduğunu, uyarılarımızın ve itirazlarımızın gerektiği biçimde ele alınmadığını görüyoruz. Bugün burada bulunan tüm kurumlar olarak her fırsatta TEOG yerine getirilen sistemin, üniversiteye giriş sınavı gibi olmadığını, dolayısıyla öğrencilerimizin ikinci bir şansının bulunmadığını, bu nedenle de öğrencilerimizin telafisinin mümkün olmayan bir sisteme mahkum edildiğini belirtiyoruz” sözlerini kullandı.

“NEDEN VE HANGİ AMAÇLA ARTTIRILDI ?”

Turan sözlerini, “Ayrıca daha önce sayısı 600 olarak açıklanan ve daha sonra sayısı bin 367 olarak belirtilen okulların sayısının neden ve hangi amaçla artırıldığı sorusu karşımızda durmakta, MEB'in kervanı yolda dizme mantığı tüm gerçekliğiyle gün yüzüne çıkmaktadır. Yüzde 10’luk dilimden öğrenci alacak okullara ilimiz özelinde daha yakından bakıldığında; 8 Fen Lisesinin kontenjanı bin 50, 2 Sosyal Bilimler Lisesi kontenjanı 240, 1 Anadolu Lisesi kontenjanı 120, 7 Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanı 630, 17 MTAL kontenjanı 780 olarak belirtiliyor” ifadeleriyle sürdürdü.

“İSTENMEYEN OKULLARDA TERCİH ZORUNLULUĞU”

Turan açıklamasının devamında, “Ülkemizde geriye kalan 1 milyonun üzerindeki öğrenci ise 3 Anadolu, 3 Meslek ve 3 İmam Hatip Lisesi olmak üzere toplam 9 lise içerisinden 5 liseyi tercih sisteminde belirtmek zorunda bırakılacak. Yani Anadolu Lisesine gitmek isteyen bir öğrenci, 3 liseyi yazdıktan sonra mutlaka iki farklı lise türünden tercih yapmak zorunda kalacak. Bu nedenle Bakan Yılmaz’ın "Hiçbir öğrencimizi, velimizi istemediği bir liseye, bölüme yönlendirme yok” açıklaması fiili zorlamayla anlamını yitirmiş olacak” dedi.

FARKLI UYGULAMALARLA KARŞILAŞILACAK

Sözlerini sürdüren Turan, “Aynı liseyi tercih eden ve puanları aynı olan öğrencilerle karşılaşıldığında ise öğrencilerin ortaöğretim başarı puanları, yıl sonu başarı puanları, okula devam ettiği gün sayıları ve son olarak yaşları da kimin o okula yerleşeceğini belirlemek için temel kriter olarak kullanılacak. Ancak, MEB'in yayınladığı yönetmelikte ve yönergede bu kriterlerin hangi sıraya göre sorgulanacağı açıkça ifade edilmediği için farklı uygulamalarla da karşılaşılacak” diye konuştu.

ÖZEL LİSELERE ERKEN TERCİH İMKANI

“Son olarak söz konusu 5 tercihinden herhangi birine yerleşememe kaygısı güden öğrenciler için de pansiyonlu liselerden 5 tercih yapılabilmesi sağlanacaktır” diyen Turan, “Ancak resmi rakamlara göre söz konusu pansiyonlu, yatılı liselerin yarısı İmam Hatip Lisesidir. MEB’in ortaöğretime geçiş sistemini yeniden yapılandırmasındaki temel amaç, resmi istatistiklerle de kanıtlanmış olan ve öğrencilerin tercih etmek istemediği, imam hatip ve meslek liselerine öğrencilerin gitmek zorunda bırakılmasıdır. Haliyle velilere bu sistemden çıkış yolu olarak da özel liseler işaret edilmekte ve bu nedenle de özel liselere erken tercih imkanı tanınmaktadır” şeklinde konuştu.