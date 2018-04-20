Ayazma’ya yakışmıyor!

Kentimizin önemli mahallelerinden biri olan Ayazma Mahallesi’nin tek spor tesisindeki bu görüntüler, bu nezih semte yakışmıyor. Belediye yetkililerinin işlemleri hızlandırması bekleniyor

ÇOCUKLAR AÇIKÇA SOYUNUP, GİYİNİYOR…

Sık sık alt yapı gruplarında özel turnuvalar düzenleyen ve çevre kulüplerle sıkı bir işbirliğinde bulunan çiçeği burnunda kulübümüz Ayazma Spor Kulübü, büyük sıkıntı yaşıyor. Kulyüp yönetimli, İzmit Belediyesi’ni elini çabuk tutmaya davet ederken, bir süre önce kulübü ziyaret eden İzmit Belediyesi’ne bir kez daha teşekkür ederek, eksiği gidermesini istedi, yaz aylarının gelmesi nedeniyle faaliyetlerin artacağını söyledi. Tesislerin hemen yalında atıl vaziyette bulunan lokalin kendilerine verilmesini isteyen yönetim, çocukların saha içinde soyunup giyinmesinin, ilkel görüntüler oluşturduğunu belirtti.

BAŞKAN AKYÜZ ACELE EDİLMESİNİ İSTİYOR…

Ayazma Mahallesi’ne yakışmayan görüntüler yaşanıyor. İzmit Belediyesi’nin inşa ettiği spor tesislerinde spor yapan çocuklar, tesisin eksikleri nedeniyle önemli sorunlar yaşarken, bir süre önce kulübü ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın, bir an önce tesisi yenilemesini istiyor. Ayazma Spor Kulübü Başkanı Bülent Akyüz “Sayın başkanımız tesisimizi ziyaret ederek bizi onurlandırdı. Tesisleri inceledi ve söz verdi Bir an önce çalışmaların başlatılmasını istiyoruz” dedi.

EMRE ÖZ’DEN İLGİNÇ TANITIM...

Bu arada kulübün en önemli sponsorlarından, mahallenin sevilen ismi kuaför Emre Öz, yönetici olduğu kulübe destek vermek amacıyla, her tıraştan bir kısmı kasasına koyuyor ve kulüp için topluyor. Yanı vatandaşlar hem tıraş oluyor, hem de kulübe destek vermiş oluyor. Emre Öz de “Ayazmasporlu olmaktan gurur duyuyorum. Bu formayı severek giyiyorum. Çocuklarımızın burada spor yapması, hepimize huzur veriyor. Burası nezih bir yerleşim yeri. Tesislerimizin acilen desteklenmesi gerekiyor. Belediye başkanımızdan bunu arzu ediyoruz” dedi.